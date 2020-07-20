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    • 20.07.2020 12:42
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    Son dakika: Van'daki ndan 1 ceset daha çıkarıldı!

    Gelen son dakika haberine göre, 'nde yapılan aramalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 'nden çıkartılan cesetler, otopsi için Kurumu’na gönderilirken bulunan ceset sayısı ise 60’a yükseldi.

    Van'daki tekne faciasında acı gelişme!

    'nde yapılan aramalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 'nden çıkartılan cesetler, otopsi için Kurumu'na gönderilirken bulunan ceset sayısı ise 60'a yükseldi.

    NELER OLMUŞTU?

    Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve için yapılan kayıp ihbarının ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti.

    Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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