Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.07.2020 14:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2020 14:11
    ABONE OL

    Son dakika: ’de lılar, Ermenilerin sunu bastırdı

    Son dakika haberine göre, ’nin başkenti Washington’da Ermeniler, Büyükelçiliği’nin önünde düzenledi. Aynı bölgede toplanıp karşı protesto düzenleyen Azerbaycanlılar, attıkları sloganlarla Ermenileri bastırdı.


    'nin başkenti Washington'da Ermeniler, Büyükelçiliği'nin önünde düzenledi. Aynı bölgede toplanıp karşı protesto düzenleyen Azerbaycanlılar, attıkları sloganlarla Ermenileri bastırdı.

    Washington'da yaşayan Ermeniler, Azerbaycan Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Kısa sürede aynı yerde toplanan çok sayıda Azerbaycanlı da karşı gösteri düzenledi. Azerbaycan Türkleri, 'Yaşasın Azerbaycan, yaşasın milletimiz, yaşasın devletimiz, yaşasın birliğimiz' ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları ile Ermenileri bastırdı.



    Çok sayıda Azerbaycanlı, geçen hafta pazar gününden bu yana, Ermenilerin, sınırdaki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine düzenlediği saldırıları ve yaşanan can kayıplarını protesto etmek amacıyla Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde gösteri düzenliyor.

    Haberler Güncel Son dakika: ABD’de Azerbaycanlılar, Ermenilerin protestosunu bastırdı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri