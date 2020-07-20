LGS tercih nasıl yapılır? 2020 LGS tercih kılavuzu! İl il okul puanları sorgula!

2020 LGS tercih kılavuzu! LGS tercih nasıl yapılır? İl il okul puanları! LGS tercihi yapmak isteyen öğrenciler için tercih ekranı erişime açıldı. 20 Temmuz itibariyle başlayan LGS tercih döneminde öğrenciler iyi bir liseye yerleşmek için puanlarına göre seçim yapacak. Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından en fazla 5 okul olmak üzere toplam 20 okul tercihinde bulunabilecekler. Peki, 2020 LGS tercih nasıl yapılır? İşte il il okul puanları ve LGS tercih kılavuzu!

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi.