Kartal lise taban puanları yüzdelik dilimleri! 2020 Kartal lise puanları merak edilen konulardan birisi. LGS tercih dönemi başladı ve öğrenciler iyi bir liseye yerleşmek için tercih yapmaya başladı. İstanbul'un birçok ilçesinde de okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri sorgulanıyor. Kartal lise taban puanları yüzdelik dilimleri Kartal'da yaşayan vatandaşların merak konusu. İşte Kartal lise puanları!

OKUL ADI/ OKUL TÜRÜ/ ALAN ADI/ ÖĞRETİM SÜRESİ/ KONTENJAN/ TABAN PUAN/ YÜZDELİK DİLİMLERİ

Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI/ 34/ 45,03

Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI/ 34/ 54,63

Burak Bora Anadolu Lisesi/ 34/ (-)

Burak Bora Anadolu Lisesi/ 136/ (-)