Kartal lise taban puanları yüzdelik dilimleri! 2020 Kartal lise puanları merak edilen konulardan birisi. LGS tercih dönemi başladı ve öğrenciler iyi bir liseye yerleşmek için tercih yapmaya başladı. İstanbul'un birçok ilçesinde de okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri sorgulanıyor. Kartal lise taban puanları yüzdelik dilimleri Kartal'da yaşayan vatandaşların merak konusu. İşte Kartal lise puanları!
OKUL ADI/ OKUL TÜRÜ/ ALAN ADI/ ÖĞRETİM SÜRESİ/ KONTENJAN/ TABAN PUAN/ YÜZDELİK DİLİMLERİ
Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI/ 34/ 45,03
Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI/ 34/ 54,63
Burak Bora Anadolu Lisesi/ 34/ (-)
Burak Bora Anadolu Lisesi/ 136/ (-)
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi/ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI/ 180/ 1,17
Kartal Anadolu Lisesi/ 120/ 4
Kartal Anadolu Lisesi/ 120/ 4,83
Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi/ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI/ 150/ 15,55
Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI)/ 30/ 54,18
Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI (SINAVLI)/ 34/ 97,21
Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI/ 34/ 32,11
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi/ 280/ 2,63
Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI/ 34/ 55,22
Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ TASARIM TEKNOLOJİLERİ ALANI/ 34/ (-)
Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI/ 30 / 46,30
Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI/ 30/ 36,15
Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi/ MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI/ 30/ (-)
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi/ FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.)/ 204/ 1,93
(-) işaretli yerler Merkezi Sınav Puanıyla ilk kez öğrenci alınacaktır.