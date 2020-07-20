EBA öğrenci girişi! EBA LGS tercih danışmanlığı nasıl alınır? EBA giriş ekranı için tıklayınız!

EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA giriş ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. EBA LGS tercih danışmanlığı nasıl alınır? Liseye giriş yapacak milyonlarca öğrenci için tercih dönemi başladı. Doğru tercihi yapmak ve iyi bir liseye girmek isteyen vatandaşlar EBA LGS tercih danışmanlığı hakkında araştırma yapıyor. Peki EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA giriş ekranı sayfamızda yer alıyor.

EBA LGS TERCİH DANIŞMANLIĞI NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacağını belirterek, "Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek." dedi.