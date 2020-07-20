EBA öğrenci girişi! EBA LGS tercih danışmanlığı nasıl alınır? EBA giriş ekranı için tıklayınız!

EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA giriş ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. EBA LGS tercih danışmanlığı nasıl alınır? Liseye giriş yapacak milyonlarca öğrenci için tercih dönemi başladı. Doğru tercihi yapmak ve iyi bir liseye girmek isteyen vatandaşlar EBA LGS tercih danışmanlığı hakkında araştırma yapıyor. Peki EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? EBA giriş ekranı sayfamızda yer alıyor.
EBA LGS TERCİH DANIŞMANLIĞI NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacağını belirterek, "Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek." dedi.
Bakan Selçuk, tercih danışmanlığı hizmeti için rehber öğretmenlerin görev alacağına değinerek, "Bu süreçte yaklaşık 13 binin üzerinde rehber öğretmenimiz, EBA üzerinden öğrencilerimize online danışmanlık yapacak. Öğretmenlerimiz, EBA üzerinden görev alacakları sınıftaki öğrencilerle iletişime geçecek." diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) açıklanmasının ardından da sınava katılan öğrencilere yine rehber öğretmenler tarafından tercih danışmanlığı hizmetinin başlatılacağını sözlerine ekledi.
Bakanlıkça, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci yarından itibaren 29 Temmuz'a kadar sürecek.
EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
EBA'ya T.C. kimlik numaranız ve kendi oluşturacağınız şifrelerle girebilirsiniz. Veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyorlar.
Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla.