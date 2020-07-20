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    • 20.07.2020 13:17
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    'den Barış Harekatı açıklaması: Asla yalnız bırakmayacağız!

    Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü hakkında açıklamalarda bulunan Sözcüsü , "Kıbrıs Türkü'nü ve 'yi asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

    AK Parti'den Kıbrıs Barış Harekatı açıklaması: Asla yalnız bırakmayacağız!

    Sözcüsü sosyal medya hesabından Barış Harekatı'nın 46. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çelik açıklamasında; "Kıbrıs Türkü'nü ve 'yi asla yalnız bırakmayacağız. "ifadelerini kullandı.

    İşte Ömer Çelik'in açıklamaları...
    #KıbrısBarışHarekatı'nın yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi, şükran ve minnet ile yad ediyorum. #KıbrısTürkü bugün her zamankinden daha güçlüdür. Kıbrıs Türk davası diridir.

    Dünyanın en haklı harekatlarından olan #KıbrısBarışHarekatı Yunan-Rum ikilisinin Kıbrıs'ın tamamına hakim olma ve Türk varlığını yok etme barbarlığına verilmiş bir cevaptır. Bu güçlü cevabın hatırası ve rehberliği her zaman yaşayacaktır.

    Bugün de Yunan-Rum ikilisi aynı barbarlığı 'de ve Kıbrıs adası etrafında aranan hidrokarbon kaynakları konusunda devam ettirmeye çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz. #KıbrısTürkü'nü ve #KKTC'yi asla yalnız bırakmayacağız.

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