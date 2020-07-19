Bu merkezlere çalışma izni verilebilmesi için hayvanların günlük yem ve su ihtiyacının karşılanması ve gerektiğinde saklanması için depolar bulunması gerekecek.

Güvenlik noktası, tıbbi ve biyolojik atıkların depolanmasına imkan sağlayan kapalı ve muhafazalı depolama alanı, ısı ve iklimlendirme merkezi, yeteri kadar otomatik gübre sıyırıcı ile ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıyan gübre ve hayvansal atıkların toplandığı depolama alanı bulunacak.