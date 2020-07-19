Dünya bir süredir koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor ve bilim insanları aşı çalışmalarına devam ediyor. Diğer yandan bu çalışmalar devam ederken 100 yıldır aranılan bakterinin tesadüfen keşfedilmesi şaşkınlık yarattı.

Bilim insanları bir asırdan uzun bir süredir var olduğunu düşündükleri ancak varlığını kanıtlayamadıkları metal yiyen bakterileri tesadüf eseri keşfetti.