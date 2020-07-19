Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.07.2020 18:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.07.2020 19:00
    ABONE OL

    ; , ve 'ni ziyaret edecek

    , tarihlerinde , ve 'ne resmi ziyarette bulunacak. Çavuşoğlu'nun bu ziyaretleri, Türkiye'den Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi'ne Dışişleri Bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

    Bakan Çavuşoğlu'ndan 3 ülkeye kritik ziyaret

    , tarihlerinde , ve 'ne resmi ziyarette bulunacak. Çavuşoğlu'nun bu ziyaretleri, Türkiye'den Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi'ne Dışişleri Bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

    , Bakan Çavuşoğlu'nun Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi'ne gerçekleştireceği ziyaret hakkında yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız 20-22 Temmuz 2020 tarihlerinde Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi'ne resmi ziyaretlerde bulunacaktır" denildi.

    Söz konusu ziyaretlerin Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi'ne Türkiye'den Dışişleri Bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek ilk resmi ziyaretler olduğu bildirilen açıklamada, "Ziyaretler, bahsekonu ülkelerle ikili ilişkilerimizin tüm yönleriyle gözden geçirilerek yeni işbirliği imkanlarının ele alınmasına, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasına fırsat sağlayacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, her üç ülkeyle de anlaşmalar imzalanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi'ni ziyaret edecek
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri