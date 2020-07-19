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    • 19.07.2020 14:18
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    'de tarör saldırısı: Aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralandı!

    Gelen son dakika haberine göre, ’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna () ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

    Afrin'de terör saldırısı: 13 kişi yaralandı!

    'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna () ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

    Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, SMO aracına yerleştirilen bomba infilak etti.

    Saldırıda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

    Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin / tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

    Afrin ilçe merkezinde 3 Temmuz'da yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 yerel polis gücü mensubu hayatını kaybetmiş, 2 sivil de yaralanmıştı.

    YPG/PKK'lı teröristler, ile arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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