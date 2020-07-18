Okullar açılacak mı? 2020-2021 MEB takvimi… Okullar ne zaman açılacak?

Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? 2020 – 2021 MEB takvimi öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl 3 ay boyunca uzaktan eğitim alan milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılının nasıl olacağını merak ediyor. Kovid-19 riskinin devam etmesi nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı merak edilen konulardan birisi. Peki, okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB takvimi!
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge gönderildi.
Okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.
Genelgede şu ifadeler yer aldı:
2019-2020 eğitim ve öğretim yılı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitim yapılamadan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygulamaları ile EBA TV (İlkokul, Ortaokul ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlanmış olup resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 ders yılı, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik Bakanlığımızca hazırlanan 'Eğitim Programı' ile başlayacaktır.
Bu bağlamda Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.
BİRİNCİ DÖNEM TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. 22 Ocak 2021 Cuma günü birinci dönem sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü bitecek.
İKİNCİ DÖNEM TAKVİMİ
2020-2021 eğitim yılında ikinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler ikinci dönem ara tatiline 12-16 Nisan 2021 tarihinde girecek. Eğitim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?
Özel okullar telafi eğitimlerine 15 Ağustos tarihinde başlayacak. Devlet okullarında ise yeni dönemin başlangıcıyla birlikte öğrencilere telafi eğitimleri verilecek. 31 Ağustos'ta başlayacak telafi ve uyum eğitiminin yıl içerisinde tekrarlanacak.
TENEFÜSLER DÖNÜŞÜMLÜ OLACAK
31 Ağustos'ta okullar açıldıktan sonra öğrenciler ders aralarında teneffüslere kademeli olarak çıkacak. Her sınıf kademesi ayrı olarak teneffüs yapacak. Spor salonu, kantin gibi ortak kullanım alanları dönüşümlü olarak kullanılacak.