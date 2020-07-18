Okullar açılacak mı? 2020-2021 MEB takvimi… Okullar ne zaman açılacak?

Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? 2020 – 2021 MEB takvimi öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl 3 ay boyunca uzaktan eğitim alan milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılının nasıl olacağını merak ediyor. Kovid-19 riskinin devam etmesi nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı merak edilen konulardan birisi. Peki, okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB takvimi!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge gönderildi.

Okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.