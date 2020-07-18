AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre saat 22.52'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 7.95 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.2020.07.18 22:52:55 38.2485 38.7425 5.0 -.- 3.8 3.9 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.07.18 22:17:10 39.1135 29.6445 6.9 -.- 1.9 -.- YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel2020.07.18 19:41:34 38.2307 38.7802 9.3 -.- 2.4 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.07.18 19:04:32 38.9895 32.8195 10.7 -.- 1.5 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel2020.07.18 18:49:40 39.9495 32.3670 13.2 -.- 1.7 -.- AYAS (ANKARA) İlksel2020.07.18 18:35:07 37.9387 28.7602 5.0 -.- 2.2 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel2020.07.18 18:26:10 38.2912 34.1438 7.9 -.- 1.7 -.- CELTEK-(AKSARAY) İlksel2020.07.18 17:30:12 38.4112 39.2258 4.1 -.- 2.9 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.07.18 15:50:19 38.7220 27.2327 5.5 -.- 2.2 -.- BUYUKSUMBULLER-(MANISA) İlksel2020.07.18 14:05:48 37.1358 27.7580 15.8 -.- 1.5 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) İlksel2020.07.18 13:53:24 37.6045 29.2468 0.0 -.- 1.9 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel2020.07.18 13:45:10 36.1580 29.6852 5.0 -.- 1.7 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel2020.07.18 12:59:57 39.3843 29.2227 0.0 -.- 1.7 -.- MUSALAR-EMET (KUTAHYA) İlksel2020.07.18 12:58:53 39.7220 30.2227 0.0 -.- 1.7 -.- NEMLI-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel2020.07.18 12:56:40 39.6720 30.6068 0.0 -.- 1.6 -.- DOGANKAYA-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel