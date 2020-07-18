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    • 18.07.2020 23:14
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    Son dakika: 'nın Pütürge ilçesinde korkutan | , Kandilli son depremler...

    Afet ve Yönetimi Başkanlığı'nın () aktardığı son dakika bilgisine göre, 'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir meydana geldi. ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.

    Malatya'da korkutan deprem

    'ın aktardığı son dakika verisine göre saat 22.52'de 'nın Pütürge ilçesinde 7.95 kilometre derinliğinde ve 3.7 büyüklüğünde bir meydana geldi.

    ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti. SON DEPREMLER LİSTESİ
    2020.07.18 22:52:55 38.2485 38.7425 5.0 -.- 3.8 3.9 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2020.07.18 22:17:10 39.1135 29.6445 6.9 -.- 1.9 -.- YENICEARMUTCUK-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
    2020.07.18 19:41:34 38.2307 38.7802 9.3 -.- 2.4 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2020.07.18 19:04:32 38.9895 32.8195 10.7 -.- 1.5 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
    2020.07.18 18:49:40 39.9495 32.3670 13.2 -.- 1.7 -.- AYAS (ANKARA) İlksel
    2020.07.18 18:35:07 37.9387 28.7602 5.0 -.- 2.2 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
    2020.07.18 18:26:10 38.2912 34.1438 7.9 -.- 1.7 -.- CELTEK-(AKSARAY) İlksel
    2020.07.18 17:30:12 38.4112 39.2258 4.1 -.- 2.9 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.07.18 15:50:19 38.7220 27.2327 5.5 -.- 2.2 -.- BUYUKSUMBULLER-(MANISA) İlksel
    2020.07.18 14:05:48 37.1358 27.7580 15.8 -.- 1.5 -.- SOGUTCUK-MILAS (MUGLA) İlksel
    2020.07.18 13:53:24 37.6045 29.2468 0.0 -.- 1.9 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
    2020.07.18 13:45:10 36.1580 29.6852 5.0 -.- 1.7 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel
    2020.07.18 12:59:57 39.3843 29.2227 0.0 -.- 1.7 -.- MUSALAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
    2020.07.18 12:58:53 39.7220 30.2227 0.0 -.- 1.7 -.- NEMLI-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
    2020.07.18 12:56:40 39.6720 30.6068 0.0 -.- 1.6 -.- DOGANKAYA-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel

    Haberler Güncel Son dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde korkutan deprem | AFAD, Kandilli son depremler...
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