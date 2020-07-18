



Dünyaca ünlü markaların isimleri kullanılarak üretilen sahte ürünlere karşı hem markalar hem de yetkililer büyük bir savaş veriyor. Bu ürünleri üretenler cezalarla karşı karşıya kalırken, el konulan ürünler de mahkeme süreci sonunda imha ediliyor. İmha sürecine kadar olan süreçte söz konusu sahte ürünler anlaşmalı depolarda bekletiliyor. Ancak geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 13 kişiye yönelik verdiği göz altı kararı sonrasında sahte ürünlerin bekletildiği bir depodan, ürünlerin imhadan önce çıkarılarak piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı.



