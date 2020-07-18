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    • 18.07.2020 19:14
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    Başkan Erdoğan'dan 'da Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığına ziyaret

    Başkan , "’nin Otomobili"nin üretileceği Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatının Başlama Töreni'ne katılmak için geldiği 'nın Gemlik ilçesinde, Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

    Başkan Erdoğan'dan Bursa'da Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığına ziyaret

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatının Başlama Töreni'ne katılmak için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

    KÖPEK VE ATA İSİM VERDİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yetkililerden bilgi aldı, yetkililer köpek eğitimiyle ilgili sunum yaptı.

    Erdoğan, buradaki yavru köpeklere isim verdi. Erdoğan buradaki labradov cinsi köpeğe "Boran" ismini verdi.

    Erdoğan ayrıca yine Gemlik'te Tay Eğitim ve Üretim Merkezini ziyaret etti ve buradaki bir ata da "Yağızkan" ismini verdi.

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