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    • 17.07.2020 10:42
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    Yüksek Askeri Şûra erkene çekilebilir, komuta kademesi aynı kalabilir! İşte kulislerde konuşulanlar

    Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri’nde terfi, temdit ve emekliliğin görüşülüp Başkan Tayyip Erdoğan’ın onayından sonra alınacak kararların kesinleşeceği yaz dönemi Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) çalışmaları başladı. Bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle YAŞ’ın bu ayın sonuna doğru toplanabileceği belirtiliyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in hem yaş haddi, hem de görev süresi dolmadığı için mevcut görevine devam etmesinin beklendiği konuşuluyor.

    Erkene çekilebilir!

    personelinin durumuyla ilgili çalışmalar ve Genelkurmay Başkanlığı'nca yürütülüyor. Terör örgütü 'nün gizli yapılanma çalımalarını önlemek ve ortaya çıkarmak için istihbarat raporları da değerlendirmede dikkate alınıyor.

    ERKENE ALINABİLİR
    TSK'da yaz dönemi YAŞ'ı genelde Ağustos'un ilk haftası içinde yapılıyordu. Ancak bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle YAŞ'ın bu ayın sonuna doğru toplanabileceği belirtiliyor.

    YAŞAR PAŞA KALABİLİR
    Hürriyet'in haberine göre kulislerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in hem yaş haddi, hem de görev süresi dolmadığı için mevcut görevine devam etmesinin beklendiği konuşuluyor. Kara 'nda, Orgeneral Ümit Dündar kuvvet komutanlığındaki 2 yıllık görev süresini dolduruyor. Henüz yaş haddini doldurmayan Orgeneral Dündar'ın da görev süresinin bir yıl uzatılabileceği belirtiliyor. TSK komuta kademesinde değişiklik olmayacağı da kulis bilgileri arasında.

    HAVA UZAYABİLİR
    Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, geçen yıl görev süresi uzatılan Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün bir yıl daha göreve devam edebileceği konuşuluyor. Görev süresi uzamadığı takdirde Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu orgenerallik sırasında bekliyor.

    DENİZ'DE DE DURUM BENZER
    Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da üçüncü yılını dolduranlar arasında. Oramiral Özbal'ın görev süresinin de bir yıl uzatılabileceği belirtiliyor. Bu kuvvette de Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramirallik sırasında bulunuyor.

    Haberler Güncel Yüksek Askeri Şûra erkene çekilebilir, komuta kademesi aynı kalabilir! İşte kulislerde konuşulanlar
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