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    • 17.07.2020 18:54
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    Müzeliği tarihe karıştı! İşte Ayasofya'nın planlaması!

    Danıştay’ın kararı ile 86 yıl sonrasında müzeden camiye geçen Ayasofya hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Meclisinde, Ayasofya'nın imar planlarında yer alan müze fonksiyonunun, " ve " olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi.

    Müzeliği tarihe karıştı! İşte Ayasofya'nın planlaması!

    İstanbul Büyükşehir Belediye () Meclisinde, Ayasofya'nın imar planlarında yer alan müze fonksiyonunun, " ve " olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi.

    İBB Meclisi, yeni tip kooronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

    Meclis gündemine pazartesi günü ve gruplarının Ayasofya'nın, koruma amaçlı imar planlarında, "Ayasofya Camii-Külliyesi" olarak değiştirilmesini içeren teklifi, komisyon değerlendirmesi sonrası genel kurula geldi.

    İmar Komisyonu raporunda "Ayasofya Camii-Müze" fonksiyonunun, "Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi" olarak değiştirilmesinin uygun olduğu belirtildi.

    Konuşmaların ardından teklif oy birliği ile kabul edildi.

    Öte yandan 'ın 'a saldırısına ilişkin İBB Meclisindeki partilerin ortak teklifi ile hazırlanan bildiri okundu. Bildiride Ermenistan'ın saldırısı kınandı.

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