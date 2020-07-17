LGS full çeken kaç kişi? 2020 LGS birincileri hangi ilden?

İzmir Bilnet Okulları Bornova Kampüsünde eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Enes Akbaş da, tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bütün soruları doğru cevaplayan Akbaş, "Çok mutluyum. Okulumuz bize online eğitimde sürekli destekledi. Bizi hiç boş bırakmadılar. Ben de buna karşılık çaba gösterdim ve sonucunda başarıyı elde ettim" dedi.

LGS birincilerinden bir diğeri ise Bursa'dan çıktı. Orhangazi Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi olan ve bu yılki sınava kendi okulunda giren Konuralp Yüce tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Bilfen Okullarından 8 öğrenci tüm soruları yaparak 500 tam puan aldı.