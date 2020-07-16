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    Son dakika: gazetesi muhabiri 'e "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hapis cezası

    Son dakika haberi... 'da yaşayan gazetesi muhabiri , "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Deniz Yücel'e hapis cezası

    Alman 'Die Welt' gazetesinin temsilcisi 'e, yargılandığı davada "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Yücel, iki ayrı suçtan da beraat etti.

    İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuksuz sanık Deniz Yücel katılmazken, sanık avukatı Veysel Ok katıldı. Avukat Veysel Ok, müvekkilinin beraat etmesini talep etti.

    CEZADA ARTIRIM UYGULANDI
    Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan, suçun işleniş biçimi, fiilin özellikleri, yapılan paylaşımların içeriğini dikkate alarak Deniz Yücel'in önce 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın suçu basın yoluyla işlediği ve değişik zamanlarda aynı suçu işlediği gerekçesiyle cezada artırım uygulayarak 2 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

    2 SUÇTAN BERAAT ETTİ
    Heyet, sanık Deniz Yücel'in üzerine atılı "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından beraatine karar verdi.

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
    Ayrıca Mahkeme sanığın "Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarını oluşturduğuna kanaat getirerek, Deniz Yücel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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