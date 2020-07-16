16 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. Gündüz saatlerinden itibaren sonuçlar için süren heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişleri pazartesi günü yapılan Süper Loto'da bugün saat 21.15'te yapılan çekilişlerle birlikte kazanan numaralar kurum tarafından yapılan canlı yayınla duyuruldu. Bu kapsamda bayilerden loto oynayanlar 16 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, bu hafta kimler kazandı? İşte merak edilenler...
16 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
2 - 12 - 19 - 22 - 33 - 38
SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Süper Loto ve Para Loto oyunlarının çekilişleri yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 664. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 12, 20, 28 ve 35 olarak belirlendi.
Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 940 bin 264 lira 12 kuruşluk ikramiye devretti.
Öte yandan internet üzerinden oynanan "Para Loto"nun da 6. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 1 milyon 373 bin 14 lira 91 kuruşluk ikramiye devretti.