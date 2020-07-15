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    • 15.07.2020 10:30
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    Son dakika: 'ne dev Türk bayrakları asıldı

    Son dakika haberine göre, darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz 'ne dev bir Türk bayrağı asıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde 34 vatandaşın şehit olduğu 'nün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmişti.


    15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde 34 vatandaşın şehit olduğu Boğaziçi Köprüsü'nün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmişti.





    Bunun yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiş, ayrıca Anadolu Yakası tarafına 15 Temmuz Şehitler Anıtı da yapılarak vatandaşların ziyaretine açılmıştı.




    Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde şehit olanların anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı asıldı.

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