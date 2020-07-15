LGS sınavı sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından tercih kılavuzu yayımlanacak. Peki LGS tercihleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? LGS 2020 tercihleri nasıl yapılacak? LGS sınavsız yerleştirmeler nasıl yapılacak? Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kalktı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre bakılacak. Üç kriterin de eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğünden yola çıkılacak.
LGS SONUÇLARI
2020 LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar MEB'in resmi adresi meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek ve öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bakan Selçuk, LGS tercihler kılavuzunun yayımlanacağı tarihe ilişkin şu bilgileri verdi;
" Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020'de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK LİSELERİN KONTENJANI
Her ilde sınavla öğrenci alacak bir lise var. Buna göre LGS puanıyla öğrenci alacak liselerin kontenjanları şöyle:
Anadolu liseleri: 71 bin 494
Fen liseleri: 46 bin 710.
Sosyal bilimler liseleri: 12 bin 846.
Anadolu imam hatip liseleri: 42 bin 8.
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri: 40 bin 70
SINAVSIZ YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kalktı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre bakılacak. Üç kriterin de eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğünden yola çıkılacak.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında ortaöğretim kurumlarına sınavlı ve sınavsız yerleştirmelerle, ilgili şunları söylemişti: "
" Merkezi sınav puanının hesaplanmasında bu bağlamda bir değişiklik yok. Yani, merkezi sınav puanının hesaplanmasına okul başarı puanı dahil edilmeyecek.
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde önce okul başarı puanı üstünlüğüne, eşitliğin yine sürmesi durumunda ise sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Eşitliğin yine devam etmesi durumunda sırasıyla okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılacak. Eşitlik yine devam ediyorsa öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak"
Özer, "Okul başarı puanının değerlendirilmesinde 2018 yılında örneğin 80-100 başarı dilimi gibi puan dilimleri dikkate alınıyordu. 2019 yılında bu puan dilimleri kullanılmayacak. Hesaplanan okul başarı puanları virgülden sonra dört hane olarak dikkate alınacak.
Ortaöğretim kurumlarına sınavla ve sınavsız yerel yerleştirmede genel olarak öğrencilere sürpriz olacak büyük değişikliklere gitmedik. Daha çok 2018 yılında sorun oluşturan alanlara odaklanarak iyileştirmeler yaptık" dedi.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
MEB tarafından yayınlanan LGS uygulama kılavuzuna göre LGS puan hesaplamaları aşağıdaki adımlara göre yapılacak…
LGS puan hesaplama adımları;
Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
LGS tercih kılavuzu 2020| 2020 LGS ile öğrenci alacak lise ve kontenjanları
2020 LGS LİSE KONTENJANLARI
Sınavla öğrenci alacak liselerin sayısı 1856. Geçen yıl 139 bin 120 olan kontenjan bu yıl yaklaşık yüzde 53 artırılarak 213 bin 128 oldu. Her ilde sınavla öğrenci alacak 1 Anadolu lisesi olacak.
Başvurular Merkezî Olarak Bakanlık Tarafından Yapılacaktır. (Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler hariç)
2020 LGS sınavı ile öğrenci alacak okullar, Liselere Geçiş Sınavı'nın ardından açıklandı. Okulların listesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. İllerin lise kontenjan bilgilerine haberimizde ulaşabilirsiniz. İşte 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise kontenjanları listesi....
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