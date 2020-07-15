Liselere Geçiş Sistemi kısaca LGS 20 Haziran tarihinde Türkiye genelinde uygulandı. Bu yıl sınava Sınava, 1,7 milyon öğrenci katılım sağladı. İstedikleri liseye gitmek isteyen milyonlarca öğrenci LGS sınavında ter döktü. 2020 LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinde yayımladı. LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.
TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinde yayımladı. LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı. İşte detaylar:
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2020 indirmek için tıklayınız
2020 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için tıklayınız
LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
MERKEZİ SINAV İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TERCİH BAŞVURULARI 20 TEMMUZ PAZARTESİ
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. Kılavuzda açıklanan takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları ise 16 Temmuz'da başlayacak ve 29 Temmuz'da tamamlanacak.
YERLEŞTİRME KRİTERLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Kılavuzda ilk dikkati çeken hem merkezi sınav puanı hem de sınav puanı olmadan yapılacak yerleştirmede kriterlerde bir değişiklik yok. Yani, 2019 yılında yerleştirmede kullanılan kriterler bu yıl da geçerli olacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.
SINAV PUANI İLE OKUL TERCİH SAYISI 5'TEN 10'A ÇIKTI
Kılavuzda dikkat çeken bir iyileştirme merkezi sınav puanı ile okul tercihinde tercih edilebilecek okul sayısının 5'den 10'a çıkartılması. Geçen yıl öğrencilerin 5 okul tercih hakları vardı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde 5 okul tercihi velileri ve öğrencileri sıkıntıya sokuyordu. Tercih edebilecekleri çok okul olmasına rağmen bu sayı az geliyordu. Bu yıl MEB'in bu sıkıntıda iyileştirmeye gittiği görülüyor. Merkezi sınav puanı ile okul tercihinde öğrenciler artık 10 okul tercih edebilecekler. Bu iyileştirme velileri ve öğrencileri rahatlatacak.
Böylece, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.
TÜM ÖĞRENCİLERE YEREL YERLEŞTİRME
Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.
ÖZEL OKULA KAYIT YAPANA TERCİH HAKKI YOK
Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.
SINAVA GİRMEYEN YEREL YERLEŞTİRECEK
Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek. Mesleki Eğitim Merkezi de Tercih Edilebilecek İkinci iyileştirme, mesleki eğitim merkezleri ve açık lise tercihlerinin zamanlaması ile ilgili. 2019 yılında bu okullara yönelik tercihler yerleştirmeye esas nakiller tamamlandıktan sonra yapılıyordu. Bu birimlere gitmeye kararlı öğrenciler nakillerin tamamlanmasını beklemek zorunda kalıyorlardı. Kılavuzda yapılan değişiklikle yerleştirmeye esas nakillerde isteyen öğrenciler mesleki eğitim merkezlerini veya açık liseyi tercih edebilecekler.
SONUÇLAR 10 AĞUSTOS'TA
Yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2020 tarihinde '//www.meb.gov.tr' adresinden ilan edilecek.
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK LİSELERİN KONTENJANI
Her ilde sınavla öğrenci alacak bir lise var. Buna göre LGS puanıyla öğrenci alacak liselerin kontenjanları şöyle:
Anadolu liseleri: 71 bin 494
Fen liseleri: 46 bin 710.
Sosyal bilimler liseleri: 12 bin 846.
Anadolu imam hatip liseleri: 42 bin 8.
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri: 40 bin 70
SINAVSIZ YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kalktı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre bakılacak. Üç kriterin de eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğünden yola çıkılacak.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında ortaöğretim kurumlarına sınavlı ve sınavsız yerleştirmelerle, ilgili şunları söylemişti: "
" Merkezi sınav puanının hesaplanmasında bu bağlamda bir değişiklik yok. Yani, merkezi sınav puanının hesaplanmasına okul başarı puanı dahil edilmeyecek.
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde önce okul başarı puanı üstünlüğüne, eşitliğin yine sürmesi durumunda ise sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Eşitliğin yine devam etmesi durumunda sırasıyla okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılacak. Eşitlik yine devam ediyorsa öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak"
Özer, "Okul başarı puanının değerlendirilmesinde 2018 yılında örneğin 80-100 başarı dilimi gibi puan dilimleri dikkate alınıyordu. 2019 yılında bu puan dilimleri kullanılmayacak. Hesaplanan okul başarı puanları virgülden sonra dört hane olarak dikkate alınacak.
Ortaöğretim kurumlarına sınavla ve sınavsız yerel yerleştirmede genel olarak öğrencilere sürpriz olacak büyük değişikliklere gitmedik. Daha çok 2018 yılında sorun oluşturan alanlara odaklanarak iyileştirmeler yaptık" dedi.