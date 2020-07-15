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    • 15.07.2020 13:59
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    lular dikkat! 'nün o bölümleri kapatılacak

    'nde 15 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle, köprü üzerinde bazı alanların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

    İstanbullular dikkat! Haliç Köprüsü'nün o bölümleri kapatılacak

    Büyükşehir Belediyesi tarafından 'nde yapılacak derz yenilemesi sebebiyle köprü üzeri yol çalışması süresince trafiğe kapatılacak alanlar ile trafiğin işleyeceği şeritler belirlendi.

    Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yürütülecek çalışmalar kapsamında bazı alanlar trafiğe geçici olarak kapatılacak. Trafiğin aksamaması için yeni şeritler belirlendi.

    Ulaşım Trafik Komisyonu (UTK) kararına göre, 15 Temmuz-30 Ağustos'ta yapılabilecek çalışma, Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek.

    Birinci aşamada köprünün Okmeydanı-Edirnekapı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatılacak. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.

    Üçüncü aşamada Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi, ikinci aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak. Dördüncü aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi, yine 7 gün boyunca kapalı kalacak.

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