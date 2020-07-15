Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.07.2020 12:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2020 12:53
    ABONE OL

    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı.

    Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı.

    Albayrak mesajında, "15 Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz." dedi.

    İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
    #15Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle...

    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri