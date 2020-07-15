Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Albayrak mesajında, "15 Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı

#15Temmuz şehadet ve celâdet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle...