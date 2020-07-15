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    • 15.07.2020 21:28
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    | Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! Yarın hava nasıl olacak? | 2020 hava durumu

    Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, , , , , ve çevreleri ile ve ’nin kuzeyi, ve ’ın kuzey ve batısı, ve ’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar eseceği tahmin ediliyor.

    MARMARA
    Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 16 Temmuz 2020 Perşembe (yarın) hava durumu.

    EDİRNE 15°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 20°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ 14°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 18°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 21°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 13°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 19°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 19°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 24°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 24°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY 25°C, 31°C
    Az bulutlu

    ISPARTA 18°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 16 Temmuz 2020 Perşembe (yarın) hava durumu.

    ANKARA 19°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR 15°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 21°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİVAS 16°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 15°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE 18°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU 14°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 19°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Çorum çevreleri ile Tokat'ın kuzey, Amasya'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AMASYA 18°C, 34°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    RİZE 20°C, 29°C
    Parçalı bulutlu

    SAMSUN 21°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON 22°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.

    ERZURUM 13°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS 11°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 21°C, 36°C
    Az bulutlu

    VAN 14°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 23°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 24°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 25°C, 38°C
    Az bulutlu

    ŞANLIURFA 27°C, 42°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji o illeri saat vererek uyardı! Yarın hava nasıl olacak? | 16 Temmuz 2020 hava durumu
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