Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Ülkelerden gelen vaka ve ölüm sayıları artış gösterirken doktorlar da koronavirüs hastalarını iyileştirmek için mücadele ediyor. Salgının birinci dalgası henüz atlatılamamışken gelen ikinci dalga haberleri de endişe yaratıyor.

Dünya büyük bir merakla Covid-19'u yenmeyi sağlayacak aşıyı beklerken DSÖ'den korkutan bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü salgınıyla ilgili oldukça kritik bir açıklama yaptı. Dünyadaki toplam vaka sayısı 13 milyonun üzerine çıkmışken herkesin kulağı DSÖ'nün yapacağı umut verici açıklamalardaydı.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki UNICEF ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen DSÖ'nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çocukların koronavirüs salgınında çok ciddi bir risk altında olduğunu açıkladı. Ghebreyesus, Covid-19 sebebiyle çocukların tetanos, dizanteri ve kızamık gibi hastalıkların aşısının yapılmasının oranının düştüğünü açıkladı. Ghebreyesus, "Çocukların rutin olarak aşı yapılma süreçlerinin Covid-19 yüzünden sekteye uğraması corona viüsü salgınından çok daha büyük risk oluşturuyor" dedi.

Yapılan araştırmaların sonucunu paylaşan DSÖ yetkilileri, 82 ülkenin yaklaşık dörtte üçü, corona virüsü sebebiyle aşı programlarının sekteye uğradığını duyurdu.

UNICEF yöneticisi Henrietta Fore ise Covid-19'un dünyada rutin olarak uygulanan aşı takvimlerini zora soktuğunu belirtti. Henrietta Fore hastalıklara karşı rutin aşı programlarının yeniden düzenli uygulanmaya başlamasının önemini vurguladı. Henrietta Fore'ye göre aşılardaki bu aksama çocuklar için bağışıklığı tehlikeye sokan çok acil bir mesele.

Bir salgını önlemeye çalışırken bir diğer salgınla karşılaşmamız olası diyen UNICEF yetkilisi bunun bir sağlık krizine dönüşmeden önce çözülmesi gerektiğini belirtti. DSÖ ve UNICEF'in ortak araştırmasına göre 30'dan fazla kızamık aşısı kampanyası sekteye uğradı ve uğramaya devam ediyor.

Bunun ise 2020 yılı ve sonrası için yeni salgınlara yol açabilecek bir tehlike olduğu belirtiliyor. Aşı uygulamasının sekteye uğramasının birçok sebebi bulunuyor. Yetkililerin açıklamasına göre insanlar çeşitli sebeplerle aşı uygulamalarını yaptırmıyor. Bunun en büyük sebebi koronavirüs yüzünden evden çıkamamak. Hastanelerin Covid-19 hastalarıyla ilgilenmesi ve doktorlara koronavirüs tedavisi yüzünden ulaşılamaması da sebeplerden bir diğeri .

İnsanların koronavirüs salgını yüzünden ulaşım, işsizlik, maddi sıkıntılar gibi sorunlar yaşaması da yine bu problemin sebeplerinden. Aşıların, halk sağlığı açısından tarihteki en büyük ilerleme olduğunu hatırlatan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, özellikle çocukların ve gençlerin durumundan kaygılı.

Ghebreyesus, sağlam aşılama uygulamalarıyla elde ettiğimiz ilerlemeyi koronavirüs salgınında kaybedersek çocuk ve gençler için büyük riskler doğacak uyarısını yapıyor. Aşı uygulamalarındaki aksamalar özellikle Latin Amerika ve Karayipler'i vuruyor.

Koronavirüs salgınından da çok kötü etkilenen bu bölgelerde aşılamadaki oranlar 2010'a göre %14 oranında düşmüş. Uzmanlar tüm ülkelerin bu ciddi uyarıyı dikkate alarak aşı uygulamalarıyla ilgili tedbirler almasını istiyor. Yenidoğanların ve çocukluk çağındakilerin kızamık, dizanteri, tetanos gibi hastalıklara karşı aşılanması tüm dünya toplumları için büyük önem arz ediyor.

Rutin ve kontrollü aşılama bu tür bulaşıcı hastalıkların görülmesini ve dünyaya yayılmasını önleyen en büyük faktör. Yıllar içinde aşı uygulamalarında çok büyük aşama kaydeden Pakistan ve Etiyopya gibi ülkelerde bu düzelmenin geriye gitmeye başladığı ve bu durumun endişe verici olduğu kaydediliyor. DSÖ ve UNICEF koornavirüs salgının nedeniyle sekteye uğrayan aşı programları konusunda sıkıntı yaşayan ülkelere destek vermeye devam edeceğini de açıkladı.