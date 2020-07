Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Salou Adama Gazibo ile görüştü.

Çavuşoğlu, Bakanlıkta yapılan görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nijer Büyükelçisi Salou Adama Gazibo'yla ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını görüştük." ifadelerini kullandı.

#Nijer Büyükelçisi Salou Adama Gazibo'yla ülkelerimiz arasındaki işbirliği imkanlarını görüştük.🇹🇷🇳🇪



Discussed possibilities of cooperation between our countries w/Salou Adama Gazibo Ambassador of #Niger in Turkey.🇹🇷🇳🇪 pic.twitter.com/PSVxIxfxIU