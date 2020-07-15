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    • 15.07.2020 22:56
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    Dışişleri Bakanı , 'nin Ankara Büyükelçisi Gazibo ile görüştü

    Dışişleri Bakanı , 'nin Ankara Büyükelçisi Salou Adama Gazibo ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, " Gazibo'yla ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını görüştük." açıklamasında bulundu.

    Çavuşoğlu, Gazibo ile görüştü

    Dışişleri Bakanı , 'nin Ankara Büyükelçisi Salou Adama Gazibo ile görüştü.

    Çavuşoğlu, Bakanlıkta yapılan görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nijer Büyükelçisi Salou Adama Gazibo'yla ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını görüştük." ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu, ayrıca telefonda görüştüğü Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Sidick'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

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