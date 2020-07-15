Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, elçilikte düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un ülke tarihinin zaferle sonuçlanan en önemli olaylarından biri olduğunu söyledi.

Bu zaferin en başta kendi iradesi üzerinde başka bir egemen güç tanımayan, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için canını ortaya koyan Türk milletine ait olduğuna işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

"O gece, kadını erkeği, genci yaşlısıyla milletimizin sergilediği cesaret sayesinde ülkemiz, büyük bir komplonun ve işgal girişiminin üstesinden gelmiştir. Tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri Sayın Cumhurbaşkanımızın cesur ve kararlı tutumu ile asil milletimizin şanlı direnişi karşısında dünyaya örnek bir demokrasi dersine dönüşmüştür."

Aydın, 15 Temmuz'da birçok kahramanlık hikayesinin de yaşandığına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tankların önüne yatan, canları pahasına darbecilerin önüne dimdik dikilen vatandaşlarımızın görüntülerini unutmamız mümkün değildir. Herkesin köşesine çekildiği sakin ve sessiz bir yaz akşamında, ülkemizi kanlı bir kargaşa ve ölüm kalım savaşının eşiğine getiren FETÖ'cü alçaklara karşı direnen 251 şehidimiz ve yaralanan binlerce vatandaşımızın her birinin ayrı hikayesi var. Bugün topraklarımızda hür ve bağımsız yaşıyorsak, bunu o günkü şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz."

"HALEN FETÖ GERÇEĞİNİ KABULLENMEKTEN UZAK GÖRÜNMEKTEDİRLER"

Alman muhataplarıyla her düzeyde yaptıkları temaslarda, FETÖ'nün sinsi bir örgüt olduğunu, Almanya için de bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu anlattıklarını kaydeden Aydın, "Türk mahkemelerinin ortaya koyduğu ayrıntılı delilleri kendileriyle paylaştık. Bütün girişimlerimize rağmen Alman muhataplarımız maalesef halen FETÖ gerçeğini kabullenmekten uzak görünmektedir. Alman muhataplarımızın bu konuda müttefikliğe de yakışan bir dürüstlük ve samimiyet içerisinde hareket etmelerini talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda düzenlenen programda, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde objektiflerine yansıyanlardan oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile Türk STK temsilcilerinin açtıkları "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi", 24 Temmuz saat 16.00'ya kadar gezilebilecek.

Şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, sela ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erciyes, hain darbe girişiminde yaşananları anlatarak, o geceki kahramanlık hikayelerinden örnekler verdi.

251 ŞEHİDİN İSMİ OKUNDU

Köln kentindeki Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, o gece şehit olan 251 kişinin ismi okundu.

Etkinliği ziyaret edenler, AA fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisini ilgiyle inceledi.

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, Türkiye'nin bir daha böyle karanlık bir gece yaşamamasını temenni ederek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün tüm dünyada UID olarak andıklarını ve Türkiye'de yaşananları her ülkede anlattıklarını söyledi.

Türkiye'nin Düsseldorf, Essen, Münster, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Mainz, Münih, Münster ve Stuttgart Başkonsolosluklarının yanı sıra Almanya'daki çok sayıda Türk STK ve derneğinde de çeşitli anma programları düzenlendi.

