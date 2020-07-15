Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.07.2020 19:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2020 19:42
    ABONE OL

    ABD'den projesi üyelerine tehdit!

    ABD Dışişleri Bakanı , resmi açılışı Ocak ayında yapılan projesinde yer alan ülkelere tehditte bulundu. Pompeo ülkelere projeden çekilme çağrısı yaparak, 'Çekilmezseniz sonuçları olur' şeklinde konuştu.

    ABD'den TürkAkım projesi üyelerine tehdit!

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'dan gelen doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TürkAkımı projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. TürkAkım projesinde yer alan ülkeleri tehdit etti.

    "PROJEDEN HEMEN ÇIKIN, YA DA RİSKLERİ GÖZE ALIN"
    Rusya'ya fayda sağlayan projelerde yer alındığını vurgulayan Pompeo, destek veren katılımcıları uyardı. Pompeo, "Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın" açıklamasında bulundu.

    AKIŞ OCAK AYINDA BAŞLAMIŞTI
    TürkAkım projesi, Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılan doğal gaz boru hattı projesidir. Resmi açılışı Ocak ayında yapılan proje kapsamında Rusya'dan Avrupa'ya 1.3 milyar metreküp doğalgaz taşındı.

    2 HAT VAR
    Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz taşınıyor.
    Haberler Güncel ABD'den TürkAkım projesi üyelerine tehdit!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri