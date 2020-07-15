ABD'den TürkAkım projesi üyelerine tehdit!

AKIŞ OCAK AYINDA BAŞLAMIŞTI

TürkAkım projesi, Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılan doğal gaz boru hattı projesidir. Resmi açılışı Ocak ayında yapılan proje kapsamında Rusya'dan Avrupa'ya 1.3 milyar metreküp doğalgaz taşındı.

2 HAT VAR

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz taşınıyor.