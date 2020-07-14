Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.



Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZVPASuwcvn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2020