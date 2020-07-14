Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.07.2020 10:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2020 10:52
    ABONE OL

    : 'da çözülme sürüyor! 4 terörist daha teslim oldu

    haberine göre tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinden kaçan 4 'lı teröristin Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

    PKK'da çözülme sürüyor! 4 terörist daha teslim oldu

    , Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 'lı teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! 4 terörist daha teslim oldu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri