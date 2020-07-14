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    • 15.07.2020 00:22
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    Son dakika: 'nde 3.3 büyüklüğünde | , Kandilli son depremler

    Son dakika haberi... 'nin aktardığı bilgiye göre saat 23.59'da 'nin 2.2 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Marmara'da korkutan deprem

    'nin aktardığı bilgiye göre saat 23.59'da 'nin 2.2 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir meydana geldi.


    İşte depremin meydana geldiği nokta


    SON DEPREMLER LİSTESİ
    2020.07.14 23:59:36 40.8517 28.2883 2.2 -.- 3.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
    2020.07.14 23:38:56 39.9533 39.5148 5.0 -.- 3.1 3.2 BELENLI-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
    2020.07.14 23:01:31 38.9143 27.8558 15.1 -.- 1.4 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel
    2020.07.14 22:53:52 40.7585 35.7460 13.8 -.- 2.6 -.- YOLPINAR-SULUOVA (AMASYA) İlksel
    2020.07.14 22:49:15 38.9607 27.8608 9.8 -.- 2.5 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
    2020.07.14 20:49:45 38.6825 38.2925 9.9 -.- 2.0 -.- KARABABA-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
    2020.07.14 20:36:57 38.4460 39.2788 17.4 -.- 1.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.07.14 20:22:26 40.3980 36.1725 15.6 -.- 2.0 -.- GUMUSTOP-TURHAL (TOKAT) İlksel
    2020.07.14 20:02:57 38.3090 38.9980 25.3 -.- 1.6 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
    2020.07.14 19:51:52 36.3625 28.5417 25.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
    2020.07.14 19:20:54 38.9435 27.8637 13.2 -.- 2.1 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel
    2020.07.14 18:09:55 38.9598 27.8763 14.4 -.- 1.8 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
    2020.07.14 17:15:33 38.6398 40.0137 5.0 -.- 1.4 -.- YARIMTEPE-PALU (ELAZIG) İlksel
    2020.07.14 15:31:31 35.4188 30.2022 19.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
    2020.07.14 14:31:11 36.0485 40.8250 1.9 -.- 4.0 4.0 SURIYE İlksel
    2020.07.14 13:46:46 35.7163 31.7310 5.0 -.- 3.1 3.0 AKDENIZ İlksel

    Haberler Güncel Son dakika: Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler
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