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    • 14.07.2020 Gazete
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı: “Ayasofya kararı Türkiye’nin iç işleridir”

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ayasofya kakarında Ankara'yı haklı buldu. Verşinin, "Bunun Türkiye'nin iç işleri olduğundan hareket ediyoruz. Buna ne bizim ne de başkasının karışmaması gerekiyor" dedi.

    Ayasofya'yı destekliyo'Rus'
    Türkiye'nin Ayasofya'yı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açması, dünyada yankılandı. Kimi eleştirilerini sıraladı. Bazı ülkeler de desteğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ayasofya kakarında Ankara'yı haklı buldu.



    Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Ayasofya kararı Türkiye'nin iç işleridir" açıklaması yaptı

    Ayasofya meselesinin dünyada geniş yankı uyandırdığını anımsatan Verşinin, "Bunun Türkiye'nin iç işleri olduğundan hareket ediyoruz. Buna ne bizim ne de başkasının karışmaması gerekiyor" dedi. Ayasofya'nın küresel kültür ve medeniyet açısından önemli olduğunu söyledi.

    24 TEMMUZ CUMA GÜNÜ AÇILIYOR
    Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma namazıyla birlikte ibadete açılması için hazırlıklar sürdürülüyor.


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