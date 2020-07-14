"Saat 03.00 sıralarında şu an adı verilen 15 Temmuz Destanı Meydanı'na helikopterler geldi. İlk olarak otel önünde boş araziye inmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Bizim asker bildiğimiz ama vatan hainleri olduğunu öğrendiğimiz kişiler, helikopterden inerek havaya ateş etmeye başladı. Başkan Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesiyle bu alan vatandaşlarla doldu. Sokağa inen bazı kişiler çatışmanın olduğu yere geldi ve vatan hain askerler tarafından dipçikle darbedildi. Sürekli silah ve bağırma sesleri geliyordu. İlerleyen saatlerde Marmaris'te görevli polis memurunun vurulduğu bağrışmaları gelmeye başladı. Gelen ambulanslar bile yoğun ateş altındaydı. Evimin altına gelen ambulansta görevli sağlık ekibi ve doktorlar, 'Kurtaramadık' diye hıçkırarak ağlıyorlardı. Müdahale ettik ama 'Kurtaramadık' dediler. 15 Temmuz hain kalkışmada beni en çok etkileyen televizyonlarda Meclis'imizin bombalanması ve burada helikopterlerin önümüze inerek yerde hain askerler ve yukarıda onlar ateş açılmasıydı. İnsanlarımızın şehit olduğunu gördüm. Bunları yapanlar insan olamazlar. Allah, bizlere bir daha o günleri yaşatmasın."