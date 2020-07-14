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    • 14.07.2020 22:25
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    Emniyet Genel Müdürlüğünden videolu "" mesajı

    Emniyet Genel Müdürlüğü (), Demokrasi ve dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu mesaj yayımladı. Paylaşılan videolu mesajda 'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişimini yaşandığı gece vatandaşları sokağa davet ettiği konuşmasından bazı kesitlere yer verildi.

    EGM'den 15 Temmuz mesajı

    Emniyet Genel Müdürlüğü (), Demokrasi ve dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu mesaj yayımladı.

    Paylaşılan videolu mesajda 'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişimini yaşandığı gece vatandaşları sokağa davet ettiği konuşmasından bazı kesitlere yer verildi.

    Emniyet güçleri ve vatandaşların darbeye karşı direndiği görüntüler ve darbecilerin "Polisleri vurun" ifadelerinin bulunduğu videolu mesajda şunlar paylaşıldı:

    "Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi. Yine bir tarih yazdın, dünya bunun şahidi. 15 Temmuz Zaferinin 4"üncü yılında vatan ve bayrak için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Cesaretleriyle o geceyi ölümsüzleştiren gazilerimize de minnettarız."

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