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    • 15.07.2020 00:03
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    Kazakistan, Özbekistan ve lı meslaktaşlarıyla görüştü

    Fahrettin Koca Kazakistan, Özbekistan ve Sağlık Bakanlarıyla görüştü. Görüşmede, salgına karşı iş birliği ve son durum ele alındı.

    Bakan Koca meslaktaşlarıyla görüştü

    Fahrettin Koca Kazakistan, Özbekistan ve Sağlık Bakanlarıyla görüştü. Görüşmede, salgına karşı iş birliği ve son durum ele alındı.

    , Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bilgileri paylaştı.

    Paylaşımda, "Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan Sağlık Bakanı dostlarımızla yaptığımız telefon görüşmelerinde salgına karşı iş birliğini, son durumu ele aldık. Kırgızistan'ın da dahil olduğu 4 ülkeye tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür ettiler. Bilim Kurulumuz da kendilerine destek verecek" ifadelerini kullandı.

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