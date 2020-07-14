Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Yüksekdağ ile cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Önceki celse, dava dosyası ile birleştirilmesine karar verilen fezlekelere ilişkin savunması sorulan Yüksekdağ, yargılanmasının siyasi olduğu iddiasında bulundu ve Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, bir süre avukatlarıyla görüşemediğini belirterek bu aşamada savunma yapmayı doğru bulmadığını ifade etti.

AYN-EL ARAP AYAKLANMASI

Yüksekdağ, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile 6-8 Ekim 2014'teki Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin haklarında ikinci tutuklama kararı verilmesi hususunda eleştirilerini sıraladı ve Türkiye'nin siyasal anlamda "normalleşmesi" gerektiğini dile getirdi.