



"BU HAİN KALKIŞMAYI DEVLETİMİZ MİLLETİMİZ UNUTMASIN"

15 Temmuz'un unutulmamasını isteyen baba Yorulmaz, "Hain kalkışma olalı bu gün arifesindeyiz 4 yıl olacak. Bu 4 sene içerisinde biz acılarımızla baş başa kaldık. O gün ki kalkışmada olan hainlikleri ben bu mezar taşına da yazdırdım. Biz unutmadığımız gibi devletimizden de milletimizden de rica ediyorum kimse unutmasın. Eğer unutursak tekrar bu tarih tekerrürden ibarettir. Tekrar başımıza böyle bir olaylar gelebilir. Çünkü su uyur düşman uyumaz. Oğlumun hatıraları gözümün önünden gitmiyor ki. Oğlum şuradan çıkacak gelecek gibi hissediyorum ben. Biz her gün oğlumun acısıyla yaşıyoruz. 4 yıldır böyle. Allah bizlere sabırlar versin diğer şehit ailelerine sabırlar versin" şeklinde konuştu.