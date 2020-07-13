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    Son dakika: vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: , , Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000’in altına inmekte kararlıyız. COVID-19’a karşı her günümüz bir sınav. " ifadelerine yer verdi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Koca açıklamasında, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı her günümüz bir sınav. " ifadelerine yer verdi.
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