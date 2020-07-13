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    • 13.07.2020 12:17
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    Son dakika: MSB açıkladı: 'nda çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi

    Son dakika haberi... 'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. , 'nda tespit edilen el yapımı (EYP) deposunda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ile ve malzemelerin imha edildiğini duyurdu.

    MSB açıkladı: Hepsi imha edildi
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği bildirildi. Operasyonda, komandolar tarafından terör örgütü 'ya ait EYP deposu olarak da kullanılan sığınakların tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



    "Sığınaklarda yapılan arama taramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ile EYP yapımında kullanılan çok miktarda madde ve malzeme ele geçirildi.



    Yapılan arama-tarama faaliyetleriyle; 2 adet Doçka uçaksavar silahı, 95 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 2 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı, 34 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 98 adet 5.56 milimetre mühimmat, 1 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet el bombası, 13 adet 5 kiloluk EYP düzeneği, 10 adet 500'er gramlık plastik patlayıcı, 1 çuval amonyum nitrat, 4 adet zaman ayarlı düzenek, 4 adet uzaktan komuta düzeneği, 3 adet alpha fire kumandası, 40 metre infilaklı fitil, 400 metre bobin teli, 1 adet 12 volt akü, 200 adet büyük pil, 1 adet 6x30 gündüz görüş el dürbünü, BP45 termal gece görüş cihazı, 1 adet balistik kulaklığı ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve EYP'ler METİ timimiz tarafından yerinde imha edildi."

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