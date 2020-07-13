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    • 13.07.2020 16:42
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    Bakanı Selçuk: kapsamındaki hiçbir soru iptali olmadı

    Son dakika haberine göre, Milli , "Sonuçları 'da açıklanacak kapsamındaki hiçbir soru iptali olmadı" dedi.

    MEB'den LGS sınavına ilişkin açıklama!

    MEB: "Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020'de merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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