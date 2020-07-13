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    • 13.07.2020 13:07
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    İngiliz işgal kuvvetinin 1919'daki Ayasofya raporu ortaya çıktı! 200 asker yerleştirilmiş...

    1453 yılında 'un Osmanlı tarafından alınmasından sonra tarafından camiye dönüştürülen Ayasofya için Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise müze olması kararı alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Danıştay kararının ardından Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına karar verildi. En eski şehir simgelerinden biri olan Ayasofya, işgal yıllarında korunması için gösterilen direniş İngiliz işgal kuvvetlerinin raporlarında "Türkler tekrar kilise olmasın diye camiye 200 asker yerleştirmiş" ifadeleri ile yer aldı. Kütahya Tarih Bölümü'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Gülsüm Polat tarafından paylaşılan belgelerde İstanbul'a ilk gelen İngiliz işgal kuvvet kumandanlığının gözlemi yer alıyor. 'nın 200 kişilik bir kuvvet tarafından korunduğu bilgisine yer verilirken, camileri koruyan askerlere sık sık rastlanıldığının altı çiziliyor.

    İngiliz işgal kuvvetinin 1919'daki Ayasofya raporu!

    Danıştay'ın kararıyla müze kararı iptal edilen Ayasofya Cami tarihin çeşitli safhalarında Müslümanlar tarafından büyük bir direnişle korundu.

    Bu tarihi olayın İngiliz arşivlerindeki kaydı ise, işgal yıllarında 'da görev yapan komutanlar tarafından tutuldu.

    ve komutasındaki 200 kişilik taburun tuttuğu nöbet İngiliz arşivlerinde bu belge ile yer aldı.

    İngiliz arşivlerinde yer alan bu mektupta İstanbul'a ilk gelen İngiliz işgal kuvvet kumandanlığının gözlemi yer alıyor. 'nın tekrar kilise olmasın diye 200 kişilik bir kuvvet tarafından korunduğu bilgisine yer verilirken, camileri koruyan askerlere sık sık rastlanıldığının altı çiziliyor.

    CAMİYE YAKLAŞTIRMADILAR

    Mektup ile kayıtlara geçen bu olay, 1918 yılında İstanbul'un İtilaf devletleri tarafından fiili işgalinde yaşanıyor. İşgal kuvvetleri Ayasofya'yı ele geçirmek için nin önüne geldiğinde burada nöbet tutan askerler ile karşılaşıyorlar.

    İstanbul'un işgali üzerine Ayasofya Camii'ni korumak için İstanbul II. Muhafız alayından Binbaşı Tevfik Bey komutasındaki bir tabur asker camiyi korumakla görevlendiriliyor. İşgalciler Ayasofya'yı bir Fransız birliği ile işgal etmek istediklerinde ise bu birliğin direnişi ile karşılaşıyor.

    BİNBAŞI TEVFİK BEY'İN DİRENİŞİ

    Fransız birliğinin ısrarı üzerine Tevfik Bey onlara; zorla girmeye kalkarlarsa karşılık verileceğini söyleyerek Ayasofya'yı hiçbir durumda onlara teslim etmeyeceğini söylüyor.

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