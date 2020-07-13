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    • 13.07.2020 17:19
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    'ndan Başkan Erdoğan'a çağrı: 'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz

    Başkan , Bediüzzaman 'nin, ''nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili 'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Başkan Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi.

    Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz

    Başkan , Danıştay tarafından müze statüsünden çıkarılan 'yı ibadete açtı.

    Dünyada tüm gözler 'ye döndü. Ayasofya'da kılınacak ilk namaz için de tarih belirlendi: 24 Temmuz. Son dönemde gündemde olan en önemli konulardan biri ise Ayasofya'da ilk namazı kimin kıldıracağı oldu.

    "İLK NAMAZI SİZİN KILDIRMANIZI İSTİYORUZ"
    Başkan Erdoğan, Bediüzzaman 'nin, "Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek." dediği talebesi 'nu aradı.

    Görüşmede; Bayramoğlu, "Ayasofya'da ilk namazı sizin kıldırmanızı istiyoruz." dedi. Başkan Erdoğan ise bu sözlere "O kadar da değil." diyerek yanıt verdi.

    Haberler Güncel Hüsnü Bayramoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a çağrı: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
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