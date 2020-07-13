Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Umut Kitabevi'nin bombalanması olayına ilişkin "Şemdinli iddianamesi" dönemin savcısı Ferhat Sarıkaya tarafından hazırlandı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip" kabul edilen iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, "Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde suç işlemek amacıyla çete kurmak" ile suçlandı.

İddianamede Büyükanıt'ın adının geçmesi Türkiye gündeminde tartışılırken, 7 Mart 2006'da Büyükanıt hakkında, ''Suç işlemek için örgüt kurmak, görevi kötüye kullanmak ve sahte belge düzenlemek'' ile ''Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' suçlarından hazırlanan soruşturma evrakı, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına gönderilmek üzere iddianameden ayrıldı.





Dönemin Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten FETÖ'cü İlhan Kaya, Sarıkaya'ya talimatla hazırlatılan iddianamenin kendi mahkemesine düşmesi sağladı.

Astsubaylar Ali Kaya, Özcan İldeniz ile PKK itirafçısı Veysel Ateş hakkında, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemde bulunmak, adam öldürmek" suçlarından 3 Mart 2006'da kamu davası açıldı. Davada, Astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş, 'adam öldürmek', 'çete kurmak' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından 39 yıl 5 ay onar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sürecin ardından İlhan Kaya, örgüt mensuplarının talimatıyla 25 Şubat 2011'de Yargıtay üyesi seçildi, örgüt mensubiyetini Yargıtay üyeliği sırasında da sürdürdü.

ŞEMDİNLİ'DEN SONRA ERGENEKON, BALYOZ, POYRAZKÖY

FETÖ'nün bu ilk tertibinin ardından, Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy ve Askeri Casusluk davaları başta olmak üzere TSK personeli hakkında 2008 ile 2012 yılları arasında açılan 20'ye yakın kumpas davasında yüzlerce subay tutuklandı, binlerce subay ve astsubay ordudan tasfiye edildi.

FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek ve gizli tanıklar yaratarak açtıkları bu hukuk dışı davalar sonucunda tutuklanıp cezaevine konanlar, yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra beraat etti, ancak bu süreçte askerlerin ve ailelerinin yanı sıra TSK büyük zarar gördü.

Böylelikle, 15 Temmuz'daki darbe girişimine giden yolda, yargı eliyle içi boşaltılan TSK'ye örgüt mensubu askerlerin yerleşmesi sağlandı.

ÖRGÜTÜN İLK KUMPASI DARBEDEN SONRAKİ YARGILAMALARDA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

FETÖ'nün Şemdinli iddianamesindeki kumpasları, darbe girişiminin ardından yapılan yargılamalarda gözler önüne serildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yargılamalarda, eski Savcı Ferhat Sarıkaya, Ankara'da hazırlanan ve eski KOM Müdürü Mustafa Uçkan'ın flash bellek ile getirdiği iddianameyi "kopyala yapıştır" yaparak, İlhan Kaya'nın istediği cümleleri de ekleyerek hazırladığını itiraf etti.

Darbe girişiminin ardından hazırlanan iddianamelerde, "örgütün yargıdaki ilk eylemlerinden olacak şekilde Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan İlhan Kaya'nın, Özel Yetkili Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'yı etkilemek suretiyle Genelkurmay Başkanı olması beklenen ve örgütün askeriye içerisindeki yapılanmasına engel olarak görülen Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ı saf dışı bırakmak amacıyla dava konusu olayla ilişkilendirmeye çalıştığı" ifadeleri yer aldı.





İLHAN KAYA, 9 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yapılan yargılamalarda, Van Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yaparken Şemdinli soruşturmasında iddianameyi hazırlayan savcı Ferhat Sarıkaya'ya "(Yaşar) Büyükanıt'ı da işin içine kat" talimatı verdiği belirtilen eski Yargıtay Üyesi İlhan Kaya, 20 Şubat 2019'da FETÖ üyeliğinden 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaya'nın yargılandığı davada daha önce tanık olarak dinlenen eski Savcı Ferhat Sarıkaya, "Başkan Kaya, bana, 'Büyükanıt, Genelkurmay Başkanlığına gelecek, darbe yapacak, iddianameye dahil et.' dedi." şeklinde ifade vermişti.

İddianame sonrası açığa alındığı sırada Kaya'nın kendisine düzenli maaş verdiğini bildiren Sarıkaya, "Beni bu cenderenin içine atan Kaya'dır. Namusu, şerefi varsa söylesin. Allah rızası için, biraz Allah korkun, vicdanın varsa söyle. Bu cemaatle ilgim yoktu. Bunları yaşamasaydım, belki hala hakim, savcıydım." demişti

SARIKAYA DA 10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Talimatla iddianame yazan eski savcı Ferhat Sarıkaya ise Şemdinli iddianamesinin ardından dönemin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından 20 Nisan 2006'da meslekten ihraç edildi.

HSYK'nin 2010'daki Anayasa değişikliğiyle örgütün eline geçirilmesinin ardından mesleğe 2011'de yeniden kabul edilen ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanan Sarıkaya, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma sonucu 1 Kasım 2018'de meslekten tekrar ihraç edildi ve FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası aldı.