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    • 13.07.2020 12:58
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    Diyanetten erteleme ve iptaline ilişkin bilgilendirme

    , yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 için ziyareti erteleme ya da iptaline ilişkin bilgilendirme videosu yayımladı.

    nca 2021 için ziyareti erteleme ya da iptaline ilişkin bilgilendirme videosu yayımlandı.

    Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Suudi Arabistan'ın bu yıl hacı adayı kabul etmeyeceği hatırlatıldı.

    Bu nedenle bu yıl kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarına gelecek yıl için erteleme ya da iptal hakkı tanındığı belirtilen videoda, bu hakkın 2021'de nasıl kullanılacağına dair detaylı bilgilere yer verildi.

    Videoya Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

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