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    • 13.07.2020 15:31
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    'da bazı askerler e yakalandı

    'da askerlerin yeni tip (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Burdur Valiliği, "Testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır" açıklamasında bulundu.

    Kışlada koronavirüs çıktı!

    Valiliği, 58. Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan bazı askerlerde Kovid-19 tespit edildiğini, testi pozitif çıkan askerlerin tedavi altında alındığını açıkladı.

    "İZOLE EDİLMİŞ DURUMDALAR"

    Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan bazı askerlerde Kovid-19 vakası tespit edildiği belirtilerek, "Testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" denildi.

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