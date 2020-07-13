Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.07.2020 11:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2020 11:50
    ABONE OL

    İl Başkanı , 'da geçirdi

    'da meydana gelen trafik sında il Başkanı 'inde aralarında bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

    AK Parti İl Başkanı kaza geçirdi

    , gece ile Çemişgezek yolu Hıdırbaba Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari bir taksi ile aynı istikamette seyir halinde olan yönetimindeki 06 BUV 812 plakalı araçların sürtünmesi sonrası kaza meydana geldi. Kazada araç sürücülerinden Tunceli İl Başkanı Fatih Tek'inde aralarında olduğu 3 kişi hafif yaralandı. Kontrol amaçlı Medical Park Elazığ Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Haberler Güncel AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Elazığ'da kaza geçirdi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri