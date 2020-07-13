13 Temmuz On Numara sonuçları için akşam saatlerinden itibaren süren heyecan bitti. Haftanın talihli rakamları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından duyuruldu. Geçen hafta pazartesi günü yapılan çekilişlerin ardından 4 milyon 212 bin 242 lira 47 kuruş devretmişti. Şimdi loto oynayanlar 13 Temmuz On Numara sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte haftanın talihli rakamları...
13 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
On Numara sonuçları için çekiliş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.
GEÇEN HAFTA KİM, NE KADAR KAZANDI?
On Numara oyununun 935. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 250 bin 479 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 16, 21, 22, 29, 32, 36, 42, 45, 49, 51, 52, 53, 66, 67, 69, 74, 75, 76, 77, 78 ve 80 olarak belirlendi.
Çekilişte 9 bilen 129 kişi 2 bin 589 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 222 kişi 150 lira 65'er kuruş, 7 bilen 21 bin 476 kişi 22 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 122 bin 781 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 220 bin 441 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Bakırköy ile İzmir'in Bergama ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.