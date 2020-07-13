13 Temmuz On Numara sonuçları için akşam saatlerinden itibaren süren heyecan bitti. Haftanın talihli rakamları Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından duyuruldu. Geçen hafta pazartesi günü yapılan çekilişlerin ardından 4 milyon 212 bin 242 lira 47 kuruş devretmişti. Şimdi loto oynayanlar 13 Temmuz On Numara sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte haftanın talihli rakamları...

13 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara sonuçları için çekiliş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.