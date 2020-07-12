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    • 12.07.2020 22:35
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    Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz oldu!

    Son dakika haberi... , Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimizin olduğunu duyurdu. 'den yapılan açıklamada çatışamda ayrıca 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Pençe-Kaplan'dan acı haber!

    , Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimizin olduğunu duyurdu. 'den yapılan açıklamada çatışamda ayrıca 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

    Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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