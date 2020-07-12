Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada çatışamda ayrıca 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.