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    • 12.07.2020 11:10
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    Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 'ya Pençe-Kaplan darbesi

    Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda bölgede yeri tespit edilen 2 'lı terörist, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

    Irak'ın kuzeyinde PKK'ya Pençe-Kaplan darbesi

    , Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." denildi.

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