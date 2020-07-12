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    • 12.07.2020 23:48
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    Milli Savunma Bakanı 'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidi için başsağlığı mesajı

    Milli Savunma Bakanı , Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan da düşen için taziye mesajı paylaştı.

    Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

    Milli Savunma Bakanı , Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan da düşen için taziye mesajı paylaştı.

    nın Twitter hesabından yayımlanan 'ın mesajında, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada Demirci'nin şehit olduğu belirtildi.

    Bakan Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

    "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımladığı mesajında Akar, şehit Demirci'nin fotoğrafına da yer verdi"

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